Из карманов украинцев заберут 350 тысяч на книгу Толстоухова

Государство оплатит издание 1000 экземпляров книги экс-министра Кабинета министров Украины Анатолия ТОЛСТОУХОВА «Харцызск: время, события, люди. Том 1». Стоимость одной книги составит 350 грн., пишет сегодня газета «Дело».

Как сообщает «Вестник государственных закупок», Госкомитет телевидения и радиовещания Украины оплатит подготовку, изготовление и распространение книги А.ТОЛСТОУХОВА «Харцызск: время, события, люди. Том 1».

Как указано в объявлении о закупке, издание книги будет осуществляться за государственный счет в рамках программы «Украинская книга».

Будет напечатано и распространено 1000 экземпляров книги. Общая стоимость изготовления продукции составит 350 тыс. грн. Таким образом, каждый экземпляр книги обойдется государственной казне в 350 грн. Срок поставки – до конца 2011 года.

В государственном бюджете на 2011 год заложено около 20 млн. грн. на государственное финансирование книгоиздания.

А.ТОЛСТОУХОВ является членом Партии регионов. С марта по декабрь 2010 года занимал должность министра Кабинета министров в правительстве Николая АЗАРОВА. Этот же пост он занимал в 2003–2005 годах и в 2006–2007 годах в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.