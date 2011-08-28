Катеринчук: Тимошенко уже посадили. Она уже не выйдет оттуда

Европейская партия Украины готова объединиться с партией "Гражданская позиция".

Об этом заявил лидер Европейской партии, нардеп от НУ-НС Николай Катеринчук в эфире радио "Свобода" в субботу.

"С "Гражданской позицией" Гриценко фактически мы (Европейская партия Украины) готовы к объединению в одну структуру. Если это будет примером для других партий, мы будем это только приветствовать", - отметил он.

"Мы договорились с Гриценко. На уровне областных руководителей, руководства исполкомов мы уже договорились. Но хотим, чтобы это было более широкое объединение, чтобы это было не только две политические партии или лидеры, а это имело какую-то мощную перспективу", - добавил Катеринчук .

Он высказал мнение, что "было бы вполне разумно все же создать один мощный избирательный проект, для того, чтобы получить как можно больше голосов в парламенте". "Возможно, большинство", - добавил политик.

Катеринчук также высказал мнение, что против экс-премьера Юлия Тимошенко будет принято обвинительное заключение.

"Тимошенко уже посадили. Она уже не выйдет оттуда. И будет обвинительный приговор. Это моя точка зрения. Хотя с юридической точки зрения там нет состава преступления вовсе", - отметил депутат.

По его мнению, против Тимошенко будет выдвинуто еще несколько обвинений.

"Я думаю, что сезон посадок не закончится только на Тимошенко. Я думаю, что пойдут по этим 12 людям, которые 24 числа возглавили акцию в День Независимости, 12 политических партий. Я думаю, там пойдут по этому списку", - сказал также Катеринчук.

Вместе с тем он выразил убеждение, что 24 августа милиция нарушила закон, когда не пропустила демонстрантов.

"Будем разбираться и подавать в суд на милицию, привлекать всех к уголовной ответственности", - сказал Катеринчук.

Украинская правда