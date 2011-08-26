Украина без денег МВФ будет больше зависеть от России?

Неполучение кредита МВФ на фоне второй волны экономического кризиса грозит Украине серьёзными экономическими последствиями и усилением зависимости от России.

Такое мнение в ходе экспертного опроса Института Горшенина высказал Президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР.

А.ПАСХАВЕР считает, что решение об очередной отсрочке визита миссии МВФ в Украину продиктовано исключительно политическими причинами, и что последствия, которые повлечёт за собой возможное неполучение очередного транша МВФ, зависят от того, на каком фоне это будет происходить.

«Похоже, что какая-то волна кризиса всё-таки придёт к нам через ухудшение ситуации в экономике развитых стран, и на этом фоне это может оказаться весьма чувствительным для Украины. Если бы такой волны не было, то мы вполне могли бы справиться. Сочетание второй волны кризиса, пусть она будет даже заведомо слабее первой, с отказом от кредитов, грозит Украине серьёзными экономическими последствиями или сдачей позиций в отношениях с Россией в обмен на её кредит», - заключил эксперт.

В свою очередь, народный депутат Украины от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ уверен, что сентябрь даст ответы на многие вопросы, и Украина сможет эффективно провести переговоры с МВФ. «Я достаточно оптимистично отношусь к возможности продолжения сотрудничества с МВФ. Сентябрь даст ответы на многие вопросы, в том числе, и о судьбе пенсионной реформы - будет ли она подписана в этом формате или будет что-то голосоваться в Верховном Совете. Соответственно, и решение вопросов по дефициту баланса в НАК «Нафтогаз Украины», связанного с повышением тарифов, или принятие иного решения. Я думаю, что, ответив для себя, в первую очередь, на эти вопросы, а также показав проект бюджета на 2012 год, мы сможем эффективно провести переговоры с МВФ», - сказал парламентарий.

При этом руководящий партнёр «Эрнст энд Янг» Алексей КРЕДИСОВ отметил, что получение очередного транша МВФ – это важный и позитивный сигнал для инвесторов. «Сумма денег важна, но значительно более важен сигнал, который этот транш даёт бизнесу, инвесторам и партнёрам Украины: МВФ согласен с той политикой, которая сейчас проводится Украиной. Это особенно важно в преддверии второй волны кризиса, который, если произойдёт, то с большой долей вероятности очень сильно затронет Украину. К сожалению, можно констатировать, что те уроки кризиса, которые мы пережили после 2008 года, не были в значительной мере учтены и с точки зрения диверсификации экономики, и экспортного потенциала», - считает эксперт.

В то же время, народный депутат Украины от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ считает, что Украина в состоянии справиться с трудной финансовой ситуацией самостоятельно и может обойтись без кредита МВФ. По ее мнению, причин отсрочки визита миссии МВФ в Украину может быть несколько. «Во-первых, возможно, это связано с внутренними проблемами самой организации. Вы же видите, что творится в МВФ: был один скандал – поменяли руководство, но все равно там скандалы. Второе: все-таки развивается мировой финансовый кризис, нестабильность. Я не испытываю никакого беспокойства от этой ситуации. Потому что я просто убеждена, что у Украины есть достаточно неплохие шансы выйти из такой финансовой ситуации, в которой оказалась наша страна - как и весь мир. Но для этого, конечно, нужно серьезно работать правительству и работать при этом в сфере ведения внешней политики», - заявила А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Напомним, 25 августа стало известно, что визит миссии МВФ в Киев переносится с конца августа на конец октября 2011 года.