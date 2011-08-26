Милиция объяснила, почему задержала журналистов

Съемочная группа телеканала ТВі задержана в акватории Днепровско-Тетеревского лесничества из-за нарушения правил управления моторными плавсредствами и отсутствия документов на них.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

Как отметили в ОСО, резиновая лодка с мотором была задержана сегодня в месте, которое является заповедной зоной, около 13.00 во время отработки водной акватории работниками водной милиции и бойцами спецподразделения «Беркут».

По данным главка милиции Киевской области, в резиновой лодке находилось три человека, которые отрекомендовались представителями телеканала, предъявив соответствующие документы и редакционное задание.

Однако предоставить документы на лодку и разрешительные документы на управление ею, поскольку плавсредство оснащено двигателем, граждане, которые находились в ней, сделать этого не смогли. Поэтому лодка была отбуксирована к берегу для составления административного протокола о нарушении.

В милиции заявили, что никаких претензий у правоохранительных органов к выполнению журналистами служебного задания нет, есть лишь претензии в связи с отсутствием соответствующих документов на плавсредство. В милиции сообщили, что после установления, кому принадлежит лодка, и составления протокола все, кто находился в лодке, будут отпущены.