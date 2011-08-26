Азарову «больно, что молодежь не затащишь на выставки»

Программы школьного обучения должны развивать у учеников память и логическое мышление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Минобразования, посвященной задачам образования в новом учебном году.

«Я хотел бы сказать, что я не педагог, но исходя из своего жизненного опыта, я хотел бы педагогам пожелать, что заложить в программы (школьного обучения – УНИАН). Что, скажем, нужно заложить в основу воспитания детей? И на это нужно обратить, Дмитрий Владимирович (ТАБАЧНИК – УНИАН), особенное внимание. Наши программы должны развивать у наших детей память. Это большая проблема на самом деле», - сказал Н.АЗАРОВ.

По мнению премьера, однобокое использование компьютера в качестве источника информации является неприемлемым.

Как считает Н.АЗАРОВ, ни один ученый и ни один успешный человек, не имея большого объема памяти, не может успешно решать задачи. «Некоторые думают: а зачем нужна память? Вышел в компьютер, нашел любые справочные данные, и зачем голову забивать? Абсолютно неправильно. Поэтому все, что работает на память, нужно закладывать в программу. Логика, логическое воспитание. Учить ребенка, учить школьника логическому мышлению. С чем мы сейчас столкнулись – простые абсолютно вещи у нас упущены в последние годы», - считает Н.АЗАРОВ.

По его словам, для современного общества очень важно логически и нестандартно мыслить, и этому нужно учить школьников.

Также премьер отметил, что обучение должно быть соревновательным. «Соревновательные тенденции, воля, стремление к победе, к первенству. Обязательно соревнования среди детей, среди учеников. Ты должен быть первым. И страна наша в конечном итоге будет первой, если это будет основой системы подготовки наших граждан», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул также, что школьники должны расширять кругозор в сфере культуры, живописи, музыки, истории своей страны. «Это все упущенные вещи. Посмотрите на сегодняшнюю молодежь. Критично посмотрите. Я специально обостряю эту проблему. Мне больно, что наша современная молодежь, к большому сожалению, потеряла любовь к истории, мало интересуется серьезной музыкой, не затащишь на выставки», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как заявил премьер, молодое поколение не знакомо с творчеством современных и классических художников.