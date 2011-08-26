Азаров поручил Табачнику защитить детей от коррупции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ разработать систему мер для ликвидации коррупции в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобразования, посвященной задачам образования в новом учебном году.

Н.АЗАРОВ сослался на один из социологических опросов, в котором четверть респондентов отметили, что одной из главных проблем школьного образования является коррупция.

Однако ряд участников коллегии не согласились с премьером, высказывая с места возражения против этого утверждения.

«Если это на четверть справедливо, то обратите на это очень серьезное внимание. И если наши дети в своем детском возрасте с этим сталкиваются, то что можно ожидать в дальнейшем? Поэтому продумайте, Дмитрий Владимирович, я Вам поручаю систему мер, чтобы это негативное явление свести до нуля», - сказал Н.АЗАРОВ.