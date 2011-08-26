Киреев возмутил Тимошенко и ее защиту

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ отказался рассматривать ходатайство защиты экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО о допуске к ней личного врача и медсестры для забора крови.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство во время сегодняшнего заседания суда сделал адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

Судья Р.КИРЕЕВ прервал А.ПЛАХОТНЮКА и сказал, что это вопрос уже решен судом.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что уже прошел 11-й день после ее заявления об ухудшении состояния здоровья и необходимости сделать анализ крови ее личным врачом и медсестрой, чтобы обеспечить конфиденциальность.

«Я не буду иметь дела ни с каким консилиумом, который Вы создадите. Я не хочу, чтобы мои анализы появлялись на телеканалах и пресс-конференциях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На это Р.КИРЕЕВ подчеркнул, что сторона защиты уже в третий раз обращается с подобным ходатайством, что свидетельствует о попытке затянуть рассмотрение дела.

Такое заявление возмутило присутствующих в зале суда, которые охарактеризовали его словами: «Маразм» и «Позор!».

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила свое возмущение, отметив, что за всем этим процессом пристально наблюдают представители посольств и средств массовой информации. «Вы сознательно не предоставляете мне права на медицинский осмотр», - сказала она.

В ответ Р.КИРЕЕВ подчеркнул: «Закон один для всех». Это опять вызвало возмущение присутствующих в зале и возмущение адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО, на что судья пригрозил удалить нарушителей.

«Я не знаю, господин судья, откуда у Вас, вот такого молодого человека, столько жестокости и цинизма. Вы можете удалить всех защитников. Вы знаете, что Вас крышует Президент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ.

После этого Р.КИРЕЕВ приступил к процедуре исследования материалов уголовного дела. Сейчас судья читает материалы восьмого тома дела.