Тягнибок считает заявление Герман каким-то шантажом

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок не бывает в Администрации президента, а с советником президента Анной Герман встречается только на ток-шоу.

Об этом он сообщил, комментируя заявление Герман о том, что все лидеры нынешней украинской оппозиции ведут диалог и очень часто бывают в администрации.

"Это какой-то шантаж от госпожи Герман. Я если несколько раз с ней пересекался, то разве что где-то на каких-то телевизионных политических шоу. Не знаю, что она имела в виду", - цитирует Украинская правда.

На уточняющий вопрос, бывает ли он в администрации, Тягнибок ответил: "Конечно, нет".

Как сообщал УНИАН, советник Януковича Анна ГЕРМАН утверждает, что все лидеры нынешней украинской оппозиции ведут диалог и очень часто бывают в Администрации Президента.

Об этом она заявила в эфире телемарафона «Украинская независимость» на «5 канале».

По ее словам, «Юлия ТИМОШЕНКО не признала Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, она не хочет идти с нами на диалог. Все другие бывшие кандидаты в президенты, все лидеры оппозиции, которые сегодня есть, очень часто бывают в Администрации Президента». «Я заявляю абсолютно и ответственно о том, что все лидеры нынешней оппозиции общаются, разговаривают, ведут диалог с властью. Я с огромным удовольствием и сама много беседую и с Арсением Петровичем ЯЦЕНЮКОМ, и с Олегом ТЯГНИБОКОМ – эти люди, которые склонны к диалогу, которые хотят говорить», – заявила А.ГЕРМАН.

Председатель партии "Гражданская позиция", председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны и бывший кандидат в президенты Анатолий ГРИЦЕНКО также потребовал от А.ГЕРМАН опровергнуть подобный домысел о нем. Однако в ответ получил утверждение, что поскольку одним из лидеров оппозиции А.ГЕРМАН его не считает, то и претензий не понимает.