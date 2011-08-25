Герман отмахнулась от Гриценко, но больше никого не назвала

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП Анна ГЕРМАН настаивает на том, что власть ведет диалог с лидерами оппозиции.

Об этом она сообщила "Украинской правде", комментируя открытое письмо лидера «Гражданской позиции» Анатолия ГРИЦЕНКО в свой адрес.

«Анатолий ГРИЦЕНКО абсолютно зря обижается. Никто его имени среди лидеров оппозиции в программе 5 канала не называл, потому что, честно говоря, я впервые слышу о таком лидере оппозиции, как Анатолий ГРИЦЕНКО», - заявила А.ГЕРМАН.

«Я никогда его лидером не считала, и поэтому не понимаю его претензий», - добавила она.

«Что касается других лидеров оппозиции, то на вопрос, ведем ли мы с ними диалог, я говорила: Да они идут на диалог, потому что это действительно уравновешенные люди, с которыми можно разговаривать, и мы пытаемся с ними разговаривать. Я не думаю, что в этом есть что-то обидное», - отметила советник Президента.

При этом А.ГЕРМАН не уточнила имен лидеров оппозиции, с которыми власть ведет диалог.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, председатель партии «Гражданская позиция», председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны А.ГРИЦЕНКО обратился с открытым письмом к А.ГЕРМАН с требованием опровергнуть информацию о том, что он якобы бывает в Администрации Президента. А.ГРИЦЕНКО напомнил, что 24 августа в эфире 5 канала А.ГЕРМАН заявила: «Юлия ТИМОШЕНКО... не признает этого Президента, она не хочет к нам идти на диалог. Все остальные бывшие кандидаты в Президенты, все лидеры оппозиции очень часто бывают в Администрации Президента. Я заявляю об этом с абсолютной ответственностью».

При этом А.ГРИЦЕНКО заметил, что не считает «общения представителей власти и оппозиции чем-то таким, что должно осуждаться или оцениваться негативно. Главное – какие вопросы обсуждаются, с какой целью, и делается ли это публично, или скрывается».

Как известно, А.ГРИЦЕНКО был кандидатом на пост Президента Украины на выборах 2010 года.