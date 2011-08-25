Турчинов обвиняет МВД в провокации

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ подчеркивает, что не нарушил ни одного закона во время вчерашних мероприятий оппозиции, посвященных 20-й годовщине Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее заявление одного из руководителей МВД, который отметил, что не исключает возбуждения против А.ТУРЧИНОВА уголовного дела.

«Действительно, я получил информацию, что в соответствии с заявлением МВД, их ходатайством, они предлагают открыть уголовное дело по тому событию, которое происходило во время мирного митинга, мирного шествия в День Независимости Украины… Вы знаете, в нашей стране открывать дела против представителей оппозиции - это уже является традицией этой власти. И то, что они продолжают печальную традицию, у меня нет никакого сомнения», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подтвердил, что вчера на митинге он действительно призывал граждан провести мирное шествие, заметив при этом, что никто не может нарушать конституционные права граждан, не имеет права блокировать, не пускать по центральным улицам. «Что касается мирного шествия, то, действительно, оно было запланировано с самого начала, и это решение мы принимали на Комитете сопротивления диктатуре, и это решение мы пробовали реализовать, и реализовали бы, если бы не провокация Министерства внутренних дел», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Вместе с тем он выразил убеждение, что уголовное дело нужно открывать, но против тех судей, которые запрещали украинцам собираться и праздновать День Независимости, которые приостанавливали для граждан их конституционные права и, безусловно, по его убеждению, уголовное дело нужно возбуждать против тех сотрудников милиции, руководителей, которые блокировали центр Киева без всяких оснований, в том числе блокировали улицу Владимирскую, по которой шла мирной колонной оппозиция.

«Поэтому действительно Генпрокуратура обязана открыть уголовное дело против тех, кто принимал такие незаконные решения, и, безусловно, кто их выполнял, в том числе против тех, кто бил мирных демонстрантов», - сказал А.ТУРЧИНОВ, заметив, что он, к сожалению, имеет сомнение, что Генпрокуратура поступит именно так, а не наоборот - «будет играть в одну игру с теми заказчиками провокаций 24 августа, которые фактически и превратили праздничный день в такое позорное событие, о котором говорят не только в Украине, но и во всем мире».