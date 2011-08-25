Королевская опубликовала "Манифест нового поколения"

Народный депутат Украины, член фракции «БЮТ – Батькивщина» Наталья КОРОЛЕВСКАЯ опубликовала на cвоей Facebook-страничке «Манифест нового поколения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, манифест был обнародован 24 августа по время митинга в честь Дня Независимости Украины, в котором приняли участие тысячи участников АвтоМайдана.

Авторы «Манифеста нового поколения», в частности, отмечают: «Мы берем на себя ответственность за будущее страны, а, значит, обязуемся соответствовать задачам нового двадцатилетия, и готовы публично отвечать за свои действия перед народом. На наших знаменах написано «Свобода. Независимость. Ответственность».

Авторы манифеста гарантируют гражданам Украины «справедливые налоги, тарифы и платежи, в обмен на которые украинцы получат качественные услуги во всех сферах – административной, жилищно-коммунальной, общественного транспорта и т.п.». А также обещают: радикально сокращать раздутый государственный аппарат; систематически, в соответствии с ростом ВВП, повышать социальные выплаты и зарплаты; ограничить налоги «до того разумного предела, при котором они выполняют стимулирующую функцию и увеличивают поступления в бюджет»; вывести экономику из тени.

Как говорится в «Манифесте нового поколения», «строя свои планы на перспективу, мы ни в коем случае не забудем тех, у которых уже нет времени ждать результатов обновления. Это – наши пенсионеры, люди, создавшие львиную долю национального богатства страны. Достойная пенсия должна стать справедливым и заслуженным завершением трудовой биографии».

Авторы Манифеста верят, что их взгляды разделяет большинство граждан Украины, и призывают «всех наших единомышленников стать активными соратниками, а наши общие взгляды реализовать в совместных действиях».

«Наша задача – консолидация независимых и ответственных людей Украины, способных изменить страну к лучшему не в личных целях, а в интересах людей, готовых служить родной стране не за страх, а за совесть. Вместе мы – непобедимы. Украина – вперед!», - говорится в «Манифесте нового поколения».

Как сообщал УНИАН, АвтоМайдан был организован Всеукраинской гражданской акцией «Вперед» и приурочен специально ко Дню Независимости. Акция стартовала 22 августа - из всех областей Украины в Киев отправились колонны автомобилей. Организаторы акции призвали всех неравнодушных к судьбе страны людей установить в автомобилях флаги или символику Украины, чтобы подчеркнуть единство народа, общенациональный, а не партийный характер АвтоМайдана.