«Альтернативные» акции в Севастополе суд запретил с подачи милиции

Окружной административный суд Севастополя, рассмотрев иск Гагаринской райгосадминистрации города, запретил местной партийной организации ВО «Батькивщина» проводить ко Дню независимости Украины торжественный митинг на площади перед памятником Тарасу Шевченко и возлагать цветы к монументу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горорганизации партии.

Как заявил первый заместитель городской организации «Батькивщины» Николай ИВАНЮК, «решение власти о запрете проведения митинга, приуроченного к двадцатой годовщине со дня провозглашения Независимости Украины, вызывает удивление и возмущение. В Севастополе подобное происходит впервые за все прошедшие годы. Неужели Партия регионов настолько боится собственного народа, что даже в такой знаменательный день, «закрывается» судебными решениями и запрещает людям проводить торжественные мероприятия, нарушая их конституционные права?».

По мнению Н.ИВАНЮКА, «с такой политикой нынешней власти наше государство все дальше и дальше отходит от демократических ценностей и ставит под сомнение интеграцию Украины в европейское сообщество. Подобную политику осуждают государственные лидеры и общественность от Москвы до Вашингтона. Но Украина - это наша страна, и мы будем бороться за ее демократический путь развития».

В сообщении отмечается, что в «Батькивщине» «надеются увидеть, как севастопольские «регионалы» в течение продолжительного времени будут праздновать День Независимости Украины возле памятника Тарасу Шевченко и возвеличивать великого борца за украинскую государственность».

Окружной административный суд Севастополя в своем постановлении сослался на ч. 5 ст. 182 Кодекса административного судопроизводства Украины, в соответствии с чем суд удовлетворяет требования истца в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в случае, если признает, что проведение собраний, митингов, демонстраций или других собраний может создать реальную опасность беспорядков или преступлений, угрозу здоровью, правам и свободам людей.

Кроме того, суд принял во внимание то, что начальник УМВД Украины в городе Севастополе попросил председателя Севастопольской ГГА обратиться к судебным органам с целью ограничения проведения каких-либо массовых мероприятий на территории города, не предусмотренных планом празднования Дня Государственного флага Украины и 20-й годовщины Независимости Украины в период с 19 по 28 августа, «поскольку УМВД в городе Севастополе не хватит ни человеческих, ни материальных ресурсов обеспечить общественный порядок, безопасность населения и других прав граждан».