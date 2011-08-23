Самые высокие оценки украинцы дали Ющенко и Януковичу

В 2011 году в Украине почти вдвое уменьшилось количество людей, которые считают, что могут свободно выражать политические взгляды.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные проекта Института социологии НАНУ, начатого еще в 1992 году.

В институте отмечают, что все годы независимости более половины украинцев считали, что в Украине люди могут свободно выражать свои политические взгляды. Но в 2011 году существенно, почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество тех, кто считает, что люди не могут свободно выражать политические взгляды (в текущем году – 22,5%, весной 2010 года таких было только 12%).

Также в Институте социологии отмечают, что на протяжении всех лет независимости интерес украинцев к политике можно определить как средний: «в известной степени» политика интересовала 60-70% опрошенных. Самый высокий интерес к политике украинцы проявляли в 2005 году, когда 21% отметили, что их "очень интересует" политика и только 11% – что их политика "не интересует совсем". Самый низкий интерес к политике был присущ украинцам в 1994-2000 гг., а также в 2011 г.

Больше всего уверенности в том, что в Украине есть политические лидеры, способные эффективно руководить страной, украинцы выражали в 2005 (50%) и в 2006 (43%) годах, менее всего – в 1995 (11.5%) и 1996 (11%) годах. В 2011 году мнения украинцев разделились: 31% считают, что такие лидеры есть, 37% – что таких лидеров нет (остальные не определились).

Больше всего уверенности в том, что в Украине есть политические партии и движения, которым можно доверить власть, украинцы выражали в 2006 (43%) и 2005 (37%) годах, менее всего – в 1995 году (9%). В 2011 году мнения украинцев разделились: 30% считают, что такие партии и движения есть, 36% – что таких политических сил нет (остальные не определились).

Самые высокие оценки деятельности украинским Президентам украинцы дали в 2005 и 2010 годах: 5.8 балла по 10-балльной шкале Президенту Виктору ЮЩЕНКО и 5.1 балла Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ. В 2011 году оценка деятельности В.ЯНУКОВИЧА по 10-балльной шкале составила 3.6 балла. Самую низкую оценку получил Президент Леонид КУЧМА (3 балла в 1998 году). В то же время за все годы измерений (с 1998 года) Президенты России (за исключением Бориса Ельцина), Беларуси и США имели лучшие оценки, чем Президенты Украины.

Когда украинцы думают о будущем Украины, у них преобладает чувство надежды (61% в 2005 году, 51% – в 2006 году и 56% в 2010 году). За эти годы наиболее позитивные ощущения пришлись на 2005 год, когда надежда «шла в паре» с оптимизмом (34%), а в дальнейшие годы - в паре с тревогой (34% в 2006 г. и 29% в 2010 г.). Если в 2005 году позитивные ощущения составляли в сумме 156% (можно было отразить несколько), негативные – 54% (соотношение 3:1), то в 2006 году – 111% и 83% (соотношение 1.5:1), а в 2010 году – 118% и 85% (соотношение 1.5:1).

Впрочем, в любом случае позитивные ощущения в мнениях украинцев о будущем Украины преобладали и преобладают. Однако в 2010 году существенно выросло такое ощущение, как страх (8% в 2005 г., 11% в 2006 г. и 16% в 2010 г.). А вот чего украинцы не чувствуют, думая о будущем Украины, так это безразличия (3% - в 2005 г. и 2006 г. и 2% в 2010 г.).

*** Проект Института социологии НАН Украины был начат в 1992-1994 гг. Ежегодно опрашивались в среднем 1800 человек по репрезентативной выборке, представляющей взрослое население Украины (старше 18 лет). В опросе 2011 года (апрель) были опрошены 1200 человек по репрезентативной выборке. Полевой этап исследования осуществляла фирма TNS-Украина.