ТЦ на Троещине, из-за которого разбивали головы, строят законно?

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» заявляет о законности строительства торгового центра на участках 72,73,74 на жилом массиве «Вигуровщина-Троещина» в Деснянском районе Киева.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 17 августа т.г. компания начала выполнение подготовительных работ по строительству торгового центра на участках общей площадью 2,13 га.

«Указанное строительство осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства», - говорится в пресс-релизе.

В качестве оснований для строительства в компании указывают: решение Киевского горсовета № 483/3317 от 1 октября 2007 года и договор аренды земельного участка, который предусматривает передачу “Киевгорстрою” 2,13 га на 5 лет для строительства жилых домов с объектами обслуживания (земельные участки 72,73,74 относятся к землям жилой и общественной застройки), позитивное заключение комплексной государственной экспертизы от 17 апреля 2006 года по проекту строительства жилых домов с объектами социального обслуживания, разрешение на выполнение строительных работ №01-56-Дс от 11 марта 2008 года, которое действительно до завершения строительства объекта, что подтверждается письмом Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве №7/26-4198/07 от 6 июля 2011 года.

В пресс-службе компании уточнили, что на сегодняшний день проект предусматривает строительство исключительно торгового центра. При этом основные работы по строительству торгового центра на прекращены до выяснения киевскими властями законности оснований для его ведения.

В пресс-релизе также отмечается, что 19 августа компания направила заявление о преступлении в Управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве, прокуратуру Киева, прокуратуру Деснянского района и письмо в Киевскую государственную администрацию в связи с попытками 17-18 августа т.г. «противоправными действиями организованной группы лиц» препятствовать строительству.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что столичная власть не позволит продолжать скандальное строительство на Троещине, пока не убедится в законности оснований для его ведения.

18 августа на Троещине жестокому избиению подверглись люди, которые защищают зеленую территорию у своих домов на улице Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собрались возле стройплощадки и пытались не пропустить на нее строительную технику. Против людей был применен слезоточивый газ, несколько человек получили серьезные травмы тяжелыми предметами.

Лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА и столичная организация партии «Фронт Змін» заявили, что строительство торгового центра на Маяковского ведется незаконно.

По данным пресс-службы фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете, решение Киевсовета № 483/317 о землеотводе на просп. Маяковского, 40-54 АК, "Киевгорстрою" было выдано 1 октября 2007 года. «Первые общественные слушания, якобы проведенные застройщиками, были сфабрикованы. На вторых слушаниях громада высказалась категорически против строительства, что подтверждено 2292 подписями жильцов окружающих домов. Третьи слушания, которых требовала комиссия Киевсовета по скандальным строительствам, так и не состоялись», - утверждает пресс-служба фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете.

19 августа столичная милиция сообщила, что начала проверку по факту инцидента, возникшего 18 августа вечером между строителями и жильцами прилегающих к стройплощадке домов на проспекте Маяковского в Киеве.