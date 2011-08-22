От Януковича и Азарова требуют помочь выполнить решение суда о маяках

Политическая партия «Наша Украина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА способствовать выполнению решения суда о передаче Украине маяков, которые находятся на содержании Черноморского флота России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В частности, по убеждению «Нашей Украины», руководство страны должно обеспечить безусловное выполнение решений Хозяйственного суда Крыма от 2 августа 2011 года о передаче украинской госгидрографии крымских маяков, которые незаконно содержит российский флот. Украинский суверенитет должен распространяться на всю территорию Украины, отметили в партии.

«Мы выражаем возмущение действиями военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, которые 21 августа 2011 года незаконно задержали украинских студентов, требовавших выполнения решения суда о передаче маяка «Сарыч» под контроль Украинского государства», - отмечают в «Нашей Украине». В партии расценивают пассивные действия украинской власти, в первую очередь Департамента исполнительной службы Минюста, по выполнению этого судебного решения как элемент сдачи национальных интересов, начало которым положено Харьковскими соглашениями 2010 года.

«Мы требуем от органов власти защитить украинских граждан, которые активно протестуют против незаконного захвата российским флотом объектов на территории Украины», - отмечают в партии.

«Мы солидаризируемся с акцией украинских студентов, которые собственными активными действиями стали на защиту украинского суверенитета на маяке «Сарыч», - добавляют в «Нашей Украине».

Также в партии напоминают, что «Наша Украина» последовательно выступает за денонсацию Харьковских соглашений от 2010 года о продолжении базирования Черноморского флота России на территории Украины, поскольку этот договор создает угрозу для суверенитета государства и безопасности граждан и наносит ущерб украинской экономике.

Как сообщалось, вечером 21 августа активисты Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» начали гражданскую акцию с целью активизации деятельности исполнительной службы по возвращению Украине крымских маяков. В частности, они проникли на территорию маяка, осуществляли демонтаж колючей проволоки, вывесили таблички «Объект Министерства инфраструктуры Украины». 8 активистов временно, до появления руководства Балаклавского райотдела милиции, были задержаны российскими военнослужащими на территории маяка.

Сегодня, 22 августа, студенты-активисты установили по периметру ограждения маяка на мысе Сарыч 13 палаток и пикетируют маяк с требованием вернуть Украине используемые Черноморским флотом России навигационные маяки.

Активисты намерены дождаться прихода представителей исполнительной службы с целью осуществления процедуры передачи маяка Украине.

2 августа Хозяйственный суд Крыма отменил принятое 23 сентября 2010 года постановление Исполнительной службы Минюста об отказе в открытии исполнительного производства по выполнению судебных решений о передаче "Госгидрографии" крымских маяков.