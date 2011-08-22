Печерский районный суд Киева приступил к исследованию письменных доказательств по уголовному делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений между Украиной и Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Родион КИРЕЕВ начал читать письменные доказательства.

Перед этим Р.КИРЕЕВ обвинил защиту Ю.ТИМОШЕНКО в намерении затянуть рассмотрение дела. В частности, все заявления адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО на его действии он назвал безосновательными. «Все эти действия направлены на затягивание рассмотрения дела», - сказал он.

Р.КИРЕЕВ отметил, что это является нарушением закона, и суд не имеет права затягивать рассмотрение дела.