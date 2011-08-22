Судья Луценко опаздывает на заседание

В заседании суда по рассмотрению уголовного дела экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО объявлен технический перерыв из-за опоздания члена коллегии судей Печерского районного суда Киева Оксаны ЦАРЕВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий на заседании судья Сергей ВОВК.

В частности, как сообщил С.ВОВК перед началом судебного заседания, которое должно было начаться в 09.15, слушание дела начнется с опозданием на 15-20 минут, пока О.ЦАРЕВИЧ доберется до места работы.

Как отмечает Gazeta.ua, В зале суда уже присутствует подсудимый, Юрий Луценко. Его охраняют 4 конвоира, хотя, когда суд проходил на Крещатике их было 8-10.

Также уже присутствуют все прокуроры и защитники экс-министра.