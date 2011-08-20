Турчинов: Тимошенко не хотела огласки, но суд вынудил

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО никогда не будет связывать свое здоровье с вопросом изменения меры пресечения.

Об этом он сказал в эфире радио «Свобода».

«Чтобы не было никаких спекуляций, Юлия Владимировна сказала и своим защитникам, и сказала во время судебного процесса, и сейчас повторяет эту позицию, что она никогда не будет связывать свое здоровье с вопросом изменения меры пресечения», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он напомнил: «17-го августа, в четверг, ТИМОШЕНКО стала плохо себя чувствовать, даже не смогла пойти на прогулку по тюремному двору и на всем теле появились синяки, то есть лопаются сосуды. У нее никогда таких вещей не было. То есть это было непонятно. Она не хотела с этим привлекать внимание. И попросила адвокатов обратиться в суд с закрытой заявлением, то есть не во время публичного процесса, чтобы дали возможность ее врачу, который уже 10 лет ее лечит, ее обследовать и взять анализ крови как минимум. 17-го КИРЕЕВ отказал в этом вопросе. Это сделали опять 18-го утром. Опять отказ».

Тогда, по словам А.ТУРЧИНОВА, «мы уже вынуждены это делать в публичном процессе, и я сделал соответствующее заявление перед СМИ. Никакой реакции. Опять врача не допустили, и анализы не были приняты. Вместо этого они поручили чиновникам Минздрава проверить или обследовать, как они сказали, Юлию ТИМОШЕНКО. И делегация во главе с чиновником высшего ранга, то есть заместителем министра здравоохранения, прибыла выполнять поручения тех, кто бросил ее в неволю».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО «как любой гражданин имеет право обратиться к врачу». «Ю.ТИМОШЕНКО даже этим судом еще не осуждена», - отметил А.ТУРЧИНОВ и добавил: «И мы не можем понять, почему врача не допускают к ней? Почему не могут взять, чтобы люди, которым мы доверяем, которым он доверяет, у нее кровь, чтобы во время этого обследования ей еще не стало хуже? Объяснений никаких нет».

По словам А.ТУРЧИНОВА, «мера пресечения в виде содержания под стражей избрана незаконно, и его немедленное аннулирование не может быть связано с какими дополнительными причинами, в том числе с состоянием здоровья. поэтому она никогда не будет требовать освободить ее из заключения из-за состояния здоровья, так как вообще она там незаконно находится».