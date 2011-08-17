Политолог: Желание политиков взять Тимошенко на поруки - это дешевый пиар

Желание разных политиков взять Тимошенко на поруки - это дешевый пиар, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Заявления о том, что суд против нее несправедлив, желание разных политиков взять Тимошенко на поруки - это дешевый пиар. Они не так защищают ее, как свое политическое будущее. И это главный двигатель их деятельности", - так в комментарии "Экономическим известиям" политолог изобразил мотивацию защитников Тимошенко.

Бала считает, что главным тестом для оппозиции станет День независимости 24 августа. На 20-летие независимости оппозиция пообещала массовые акции протеста против политических репрессий. "Это будет знаковый день. И вот тогда мы увидим, какая у нас оппозиция: умеет ли она только работать на экране, или еще имеет контакт с людьми. Но это пока проблема как власти, так и оппозиции. И на сегодня степень недоверия настолько высока, что рассчитывать в поддержку людей особенно не приходится" - прибавил господин Бала.