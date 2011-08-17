Янукович завтра поедет на похороны Джарты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра поедет на похороны премьер-министра Крыма Василия ДЖАРТЫ.

Как передает ТСН, пресс-секретарь Президента Дарина ЧЕПАК сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ в четверг, 18 августа, поедет в Макеевку на похороны В.ДЖАРТЫ.

Как сообщалось, сегодня В.ЯНУКОВИЧ вернулся из Крыма в Киев.

Премьер-министр АРК В.ДЖАРТЫ умер в ночь на среду.