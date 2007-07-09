Плющ дал Януковичу месяц на исправление

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 июня «О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, контроль за выполнением этого Указа возлагается на секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА.

Согласно решению, СНБО постановила

1. Отметить недостаточность работы органов исполнительной власти по выполнению задач, возложенных на них решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами Президента Украины.

2. Кабинету Министров Украины обеспечить:

в месячный срок исполнения органами исполнительной власти заданий, возложенных на них решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами Президента Украины, и принять меры по привлечению к ответственности лиц, не обеспечивших исполнение таких заданий;

ежеквартальное информирование секретаря СНБО о состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины.

3. Премьер-министру Украины В.Януковичу взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения заданий, возложенных на соответствующие органы ранее принятыми решениями СНБО, введеными в действие указами Президента Украины.