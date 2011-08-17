Лазаренко из США наехал на Генпрокуратуру

Бывший премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО подчеркивает свою непричастность к заказным убийствам Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана.

Об этом сказано в заявлении, переданном агентству УНИАН защитником П.ЛАЗАРЕНКО по уголовному делу, возбужденному против него Генеральной прокуратурой Украины, Мариной ДОЛГОПОЛОЙ.

В заявлении отмечается: «Я, ЛАЗАРЕНКО Павел Иванович, в который раз вынужден заявить о том, что я не имел и не имею никакого отношения к заказным убийствам Е.Щербаня и В.Гетьмана. Делать такое заявление меня вынуждают события последних дней в Украине и очередные попытки руководства Генпрокуратуры по своим политическим соображениям связывать мое имя с вышеупомянутыми убийствами известных лиц. Мне совершенно непонятно и неизвестно, о каких новых доказательствах по американскому делу относительно указанных преступлений рассказывает в Украине господин Р.КУЗЬМИН. Категорически возражаю против того, чтобы должностные лица Генеральной прокуратуры Украины, пользуясь моим вынужденным отсутствием в Украине, таким незаконным способом использовали меня и мое имя».

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к убийству народного депутата Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против экс-премьера Павла ЛАЗАРЕНКО.

"Это тоже старая американская история. В материалах американских уголовных дел против ЛАЗАРЕНКО есть интересная информация. Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу ЛАЗАРЕНКО прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО. Свидетель ссылается на разговор с заказчиком, который сказал: "Юля заплатит", имея в виду, что "заплатит за убийство", - сказал Р.КУЗЬМИН.

Однако первый заместитель генпрокурора не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли по этому факту возбуждено новое уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО. "Повторюсь, эти материалы находятся в США, как и свидетели, которые давали эти показания американским прокурорам", - отметил он.

Ранее, 3 августа партия "Батькивщына" заявила о подготовке властью новых провокаций против своего лидера Юлии ТИМОШЕНКО. "По информации, которая поступила от честных работников СБУ и ГПУ, которым надоело обслуживать незаконные политические заказы власти, перед первым заместителем генпрокурора КУЗЬМИНЫМ с ссылкой на главу государства поставлена поражающая цинизмом задача - обвинить Ю.Тимошенко якобы в причастности к заказанным убийствам и террористической деятельности, в частности, к убийству Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня", - сообщили в пресс-службе партии.

Справка УНИАН. Главу Нацбанка Украины В.Гетьмана застрелили в лифте дома в Киеве, где он жил, в апреле 1998 года.

Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности убийства В.Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины). Трое из них - Сергей КУЛЕВ, Вадим БОЛОТСКИХ и Леонид ДОБРОБАТЬКО - получили высший срок – пожизненное заключение. Константин НИКУЛИН и Игорь ПУШНЯКОВ осуждены к 15 годам лишения свободы. Сергей ВОЛОДЧЕНКО и Николай МАЛАХОВ - к 11 годам лишения свободы, Эдуард КОСЫГИН - к 11,5 годам.

П.ЛАЗАРЕНКО проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих лиц.