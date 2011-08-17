Ющенко рассказал, как Тимошенко всадила ему нож в спину

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в сокрытии цены на российский газ на 2009 год в процессе подготовки соглашений и после их подписания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Печерского райсуда Киева, где он дает показания в качестве свидетеля по делу Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в середине января 2009 года, в разгар газовой конфронтации с Россией, он просил Ю.ТИМОШЕНКО не ехать на саммит, который должен был состояться в Москве. По словам В.ЮЩЕНКО, «Юлию Владимировну не пришлось долго уговаривать», она сказала, что не поедет.

Затем, по словам экс-Президента, он поехал с рабочей поездкой в Лондон, а после этого утром на следующий день ему доложили, что Ю.ТИМОШЕНКО поехала в Москву. По словам В.ЮЩЕНКО, «сказать, что это была неожиданность, это ничего не сказать». «Это был нож в спину», - заявил он. По его словам, что «там было делать в Москве, если переговоры должны были быть на техническом уровне».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что затем, после этого на уровне премьер-министров Украины и России были достигнуты договоренности о цене на газ на 2009 год. По словам В.ЮЩЕНКО, его поразило то, что цена на газ при этом не была названа. Он напомнил, что по возвращении Ю.ТИМОШЕНКО в Киев на совещании он несколько раз спрашивал у нее, какой же будет цена. На это, по словам В.ЮЩЕНКО, был ответ: «Виктор Андреевич, цена будет хорошая».

Также В.ЮЩЕНКО напомнил, что предлагал, чтобы эксперты поработали над анализом проекта контракта с Россией, однако Ю.ТИМОШЕНКО также отказалась.

После этого, по словам В.ЮЩЕНКО, через несколько дней контракт на поставки газа был подписан. При этом экс-Президент отметил, что 19 января 2009 года в Секретариат Президента поступил загадочный факс. Он, по словам В.ЮЩЕНКО, имел российские исходные данные и в нем якобы содержался проект контракта на поставки газа. «Мы, конечно же, в это не поверили, подумали, что это фальшивка», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что после того, как контракт был подписан, цену также долго не называли. В частности, ни он, ни Верховная Рада долгое время не могли ознакомиться с текстом этого документа.