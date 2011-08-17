Ющенко заявляет, что не отзывал Дубину из Москвы

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в срыве подписания газовых контрактов в 2009 год по приемлемой цене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Печерского райсуда Киева, выступая в качестве свидетеля по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что после очередного раунда переговоров между руководителями «Нафтогаза» и «Газпрома» в декабре 2008 года по поводу цены на газ, руководитель «Нафтогаза» Олег ДУБИНА после возвращения из Москвы попросил о встрече с Президентом. В.ЮЩЕНКО сказал, что эту просьбу он тогда передал через Богдана СОКОЛОВСКОГО, отметив, что техническая часть переговоров о цене на газ уже завершена.

По словам В.ЮЩЕНКО, на следующий день утром состоялась встреча, на которой присутствовал он, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, Уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Б.СОКОЛОВСКИЙ и О.ДУБИНА. При словам В.ЮЩЕНКО, О.ДУБИНА сообщил, что российская сторона готова договориться о цене на газ на следующий год на уровне 250 дол. и транзит – 1,7 долларов.

При этом, сказал В.ЮЩЕНКО, О.ДУБИНА отметил, что «есть ощущение, что можно снизить до 235 долларов». Также О.ДУБИНА тогда сказал, что эта цена еще не согласована с Владимиром ПУТИНЫМ. В.ЮЩЕНКО засвидетельствовал, что после этого О.ДУБИНА поехал на встречу с премьером Ю.ТИМОШЕНКО, после которой сразу вылетел в Москву.

При этом В.ЮЩЕНКО опроверг все обвинения в том, что он мог отозвать украинскую делегацию из Москвы. «У меня нет полномочий по отзыву делегаций. Это не моя компетенция. Я никого не отзывал», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что после этого Россия выступила с заявлением, что цена на газ может быть на уровне 250 долларов США. Однако, напомнил экс-Президент, контракт с такой ценой так и не был подписан. При этом он заявил, что отказаться от контракта можно было только по инициативе украинского премьера. «Это могла быть только позиция премьера», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он утверждает, что премьер Ю.ТИМОШЕНКО фактически отвергла предложение В.ПУТИНА на указанную цену. В подтверждение этого В.ЮЩЕНКО привел цитаты из заявления тогдашнего Президента России В.ПУТИНА. «Это была точка, от которой переговоры пошли в обратную сторону», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что с того момента Россия начала отказываться от встреч на высоком уровне на тему цены на газ.