Сухов: Бойко нечего было сказать

Адвокат бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ расценивает сегодняшнее судебное заседание как положительное для своей подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня в интервью журналистам по завершении судебного заседания по уголовному делу об обвинении бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ 2009 года.

«Учитывая то, что был допрошен КУЙБИДА, я считаю этот день положительным для нас, ведь КУЙБИДА дал очень добрые, так сказать, показания, которые полностью оправдывают Юлию Владимировну», - сказал Ю.СУХОВ.

Комментируя очередной отказ суда удовлетворить ходатайство адвокатов об изменении Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения, он сказал, что это решение, «по нашему мнению, было опять таки формальным».

Юрий СУХОВ также заявил, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО во время дачи показаний в суде не дал никаких ответов на вопросы, связанные с сутью обвинения экс-премьера.

«По поводу допроса БОЙКО хочу сказать, что никакие вопросы, связанные с сутью обвинений не обсуждались, поскольку этот свидетель был приглашен именно обвинением, ни один аспект, так сказать, обвинения не был обсужден», - сказал Ю.СУХОВ.