Тимошенко тщетно просила подшить отчет Бойко к делу

Печерский районный суд Киева завершил допрос министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО как свидетеля по уголовному делу по обвинению бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, до этого суд отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела аудиторского заключения о деятельности компании "Натофгаз Украины" за 2009, свидетельствующего о ее убытках и принесенного в суду Юрием БОЙКО. Прокуратура выступила против удовлетворения этого ходатайства, а защита Ю.ТИМОШЕНКО считала ннобходимым приобщить эту информацию к материалам дела.

После заслушивания сторон суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Суд аргументировал такое решение тем, что предоставленные материалы являются незаверенными копиями. И в связи с этим постановил вытребовать оригинал настоящих документов.