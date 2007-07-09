В Партии Регионов советуются, что делать с Табачником

Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник считает, что основным отличием Верховной Рады V созыва от всех предыдущих парламентов была его чрезмерная политизация. "Ряд фракций, по сути, вычеркнули себя из активной законодательной жизни, увлекшись, как БЮТ и „Наша Украина”, демагогией, политиканством, „штурмом” электрощитовых, драками и подобной ерундой, они, по сути, перестали быть парламентариями еще зимой 2006–2007 годов", - заявил Дмитрий Табачник в интервью УНИАН.

На вопрос корреспондента, собирается ли вице-премьер на выборы по списку Партии регионов, Дмитрий Табачник ответил: "Не знаю, у нас идет дискуссия".

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