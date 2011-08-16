Куйбида стал на сторону Тимошенко

Свидетель по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, бывший министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА сегодня в Печерском суде Киева подтвердил целесообразность выдачи Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 году директив на переговоры относительно подписания газовых контрактов, учитывая тяжелое кризисное состояние Украины в газовой сфере.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"В той ситуации это был вопрос не только хозяйственный, он был и политического значения. И я понимаю, что в той ситуации такие директивы стоило давать, потому что политическая ситуация была очень сложной. Экономики тоже, потому что мы могли получить Алчевск в нашем государстве", - цитирует сайт слова В.КУЙБИДЫ.

Экс-министр подчеркнул, что во время газового кризиса европейские страны требовали от Украины бесперебойного транзита газа, невзирая на то, что причиной кризиса была позиция российской стороны.

"Тогда вице-премьер по международным вопросам НЕМЫРЯ информировал о тех звонках и разговорах, которыми осуществлялось фактическое давление на Украину, и обвиняли Украину в том, что она является причиной непоставки газа в европейские страны", - добавил он.