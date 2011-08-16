Ющенко могут доставить в суд принудительно?

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ допускает, что бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО в случае его неявки по вызову в суд, могут доставить принудительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил в интервью журналистам во время перерыва в судебном заседании

«Если ЮЩЕНКО не придет, я думаю, что будет ставиться вопрос об обеспечении его явки», - сказал Ю.СУХОВ. При этом он напомнил, что вчера суд из-за систематической неявки Богдана СОКОЛОВСКОГО принял решение доставить его завтра в суд принудительно.

По мнению адвоката, вопрос в отношении В.ЮЩЕНКО по этому поводу будет решаться судом в конце сегодняшнего заседания.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно установления места жительства бывших Президента В.ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА и других для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 г.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу в отношении Ю.ТИМОШЕНКО после возвращения из отпуска. 15 августа В.ЮЩЕНКО вернулся из Парижа в Киев.