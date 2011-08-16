Ющенко допросят по делу Тимошенко

Суд должен заслушать и Бойко с Пинзеником

Печерский райсуд Киева сегодня в 9:30 возобновит заседание по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. На сегодняшнем заседании суд планирует допросить в качестве свидетелей экс-Президента Виктора Ющенко, министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко, бывшего руководителя службы премьер-министра Украины Михаила Левинского, экс-министра финансов Виктора Пинзеника. ICTV

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter