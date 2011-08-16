"Наша Украина": суд над Тимошенко дошел до абсурда

Партия «Наша Украина» выражает решительный протест против решения Печерского суда о принуждении к даче показаний члена политсовета партии, бывшего представителя Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Поспешное решение суда о принудительной доставке СОКОЛОВСКОГО для дачи показаний доводит до абсурда процесс над ТИМОШЕНКО», - заявили в «Нашей Украине».

Партия присоединяется к требованию Б.СОКОЛОВСКОГО к суду извиниться за клевету, что якобы он уклоняется от дачи показаний, и публично принести ему извинения.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Нашей Украины», Б.СОКОЛОВСКИЙ, известный своей принципиальной позицией относительно газовых контрактов, заключенных Ю.ТИМОШЕНКО в январе 2009 года, в настоящее время до 1 сентября проходит курс лечения, прерывание которого представляет угрозу его здоровью.

«Мы не апеллируем к гуманности суда, поскольку не верим в такие его черты. Мы обращаемся к обычному здравому смыслу власти с тем, чтобы остановить откровенную кампанию давления на свидетелей, поскольку такое давление неминуемо получит обратной эффект», - подчеркнули в «Нашей Украине».

Партия требует от суда изменить принятое решение и дождаться завершения курса амбулаторного лечения Б.СОКОЛОВСКОГО.

Как сообщалось, сегодня Печерский райсуд принял решение принудительно доставить Б.СОКОЛОВСКОГО в суд на заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО 17 августа на 09.30.

Вместе с тем Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил, что не может явиться в суд из-за серьезной болезни, а решение доставить его на заседание принудительно считает давлением.

Раньше Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился в Печерский райсуд с просьбой не вызывать его в качестве свидетеля на допрос по делу против Ю.ТИМОШЕНКО с 10 августа до 1 сентября.

Он объяснил свое заявление «срочной необходимостью личного (состояние здоровья) и производственного характера».

«Поэтому прошу в этот период не вызывать меня в суд в качестве свидетеля, поскольку это противоречит моему, к сожалению, амбулаторному лечению», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ в своем заявлении.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ попросил Печерский суд «публично опровергнуть неправдивую информацию, распространенную судом 4 августа этого года, в том числе через СМИ», о том, что он якобы уклонялся от дачи показаний в период пребывания в Киеве.