В мегаблоке готовится бунт?

Конгресс украинских националистов выступает против создания единой партии на базе избирательного мегаблока „Наша Украина – Народная Самооборона”.

Как сообщается на сайте КУН, 7 июля на заседании президиума Главного провода Конгресса украинских националистов были одобрены намерения 10 политических партий создать блок „Наша Украина – Народная Самооборона”. Эти намерения были положены в основу Декларации объединения демократических сил, подписанной 5 июля представителями украинских партий, в т.ч. КУН.

Однако члены президиума КУН считают «поспешными и юридически некорректными положения Декларации, касающиеся создания единой партии, поскольку формирование единой партии до выборов противоречит нормам Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины” и делает невозможным участие в выборах партий–членов мегаблока государственнических сил в качестве субъектов избирательного процесса». Создание единой партии, по мнению членов президиума КУН, сузит электоральную базу государственнических сил.

Кроме того, по убеждению КУН, формирование любой политической силы без четко очерченных идеологических принципов и программных политических целей является бесперспективным.

«Попытка создать единую партию путем ликвидации других национально-демократических партий может негативно отразиться не только на результатах внеочередных парламентских выборов, но и очередных президентских», - сказано в решении президиума КУН.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирование единого избирательного блока и единой политической партии.

Декларацию подписали: от “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, партии “Вперед, Украина!” – Юрий ЛУЦЕНКО, Народного руха Украины – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолий МАТВИЕНКО, Украинской народной партии – Юрий КОСТЕНКО, Христианско-демократического союза - Владимир СТРЕТОВИЧ, “Поры” – Владислав КАСЬКИВ, Партии защитников Отечества – Юрий КАРМАЗИН, Конгресса украинских националистов – Евгений ГИРНЫК, Европейской партии Украины – Николай КАТЕРИНЧУК.

Мегаблок демократических сил будет иметь название «Наша Украина – Народная самооборона».

Участники мегаблока, как сказано в Декларации, «берут на себя обязательство обеспечить образование единой демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических стандартов в Украине».