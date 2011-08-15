Тимошенко уже привезли в Печерский суд

Печерский районный суд Киева сегодня, 15 августа, продолжит рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного против лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО доставили в суд в 07.50. На Крещатике лидера оппозиции встречали участники акции протеста против политических репрессий в Украине, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед началом заседания суда Ю.ТИМОШЕНКО имеет возможность пообщаться с мужем Александром ТИМОШЕНКО и дочкой Евгенией КАРР – они оба допущены к участию в процессе в качестве защитников.

Между тем представители средств массовой информации в настоящее время стоят в уже традиционной очереди в зал судебных заседаний, чтобы иметь возможность освещать происходящее на процессе.