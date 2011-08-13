Посольство США попросят не выдавать визы судьям двух судов Киева

Народные депутаты и общественные активисты будут просить Посольство США в Украине не выдавать визы судьям Печерского районного суда Киева и Апелляционного суда города Киева, в производстве которых находятся дела против представителей оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Батькивщина", сегодня в 16.00 группа народных депутатов и общественных активистов передаст в Посольство США соответствующее обращение.

Адрес посольства США: ул. Юрия Коцюбинского, 10.