Суд: палатки в Днепропетровске угрожают «национальной безопасности»
Иск подал горисполком
По решению Днепропетровского окружного административного суда сегодня ночью демонтированы 20 палаток партии «Батькивщины», в которых были организованы общественные приемные депутатов от партии в местных советах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации «Батькивщины».
Суд принял соответствующее решение 12 августа в 22.45 по иску Днепропетровского горисполкома, который требовал запретить установление палаток с 00.00 13 августа.
Суд мотивировал свое решение п. 5 ст. 182 Административного кодекса Украины «в интересах национальной безопасности и общественного порядка».
По информации пресс-службы, чтобы предотвратить в дальнейшем столкновения с правоохранительными органами местная организация партии «Батькивщина» решила самостоятельно демонтировать палатки.
В понедельник, 15 августа, Днепропетровский окружной административный суд рассмотрит второй иск Днепропетровского исполкома о запрещении проведения собрания граждан по случаю Дня независимости Украины, которое оппозиционные партии запланировали на 18 августа.