Профсоюз горняков призывает освободить Тимошенко

Независимый профсоюз горняков Украины призывает освободить бывшего премьер-министра, лидера партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО из-под ареста и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование ее уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном заявлении Независимого профсоюза горняков Украины об аресте Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на сайте профсоюзной организации.

«В то время, когда угольная отрасль находится в катастрофическом положении, ярким свидетельством чего является ряд аварий на шахтах, что только за последние две недели привели к гибели 40 горняков, власть прибегает к политическим судилищам, которым, несомненно, является процесс над Юлией ТИМОШЕНКО», - говорится в заявлении.

В НПГУ убеждены, что «вместо того, чтобы давать показания против главной оппозиционерки, нынешним чиновникам стоило бы поучиться у нее, как следует вникать в проблемы различных отраслей экономики, в том числе и угольной».

Авторы заявления напомнили, что именно во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО был подготовлен и принят Закон Украины «О повышении престижности шахтерского труда», который «действующая власть всеми возможными способами игнорирует и не выполняет его положений».

«Зато сегодняшние власть имущие предпочитают давать ничем не подкрепленные обещания об улучшении шахтерской жизни», - говорится в заявлении профсоюза с требованием освободить Ю.ТИМОШЕНКО из-под ареста.