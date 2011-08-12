Мэр Одессы получил материальную помощь на 1 млн. грн.

Городской председатель Одессы Алексей КОСТУСЕВ, который, как известно, является миллионером, получил в прошлом году материальной помощи на 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил глава одесской областной организации "Демократический альянс" Алексей ЧЕРНЫЙ, сославшись на официальный ответ из Одесского горсовета, который он получил на недавний запрос.

А.ЧЕРНЫЙ уточнил, что материальную помощь в таком объеме А.КОСТУСЕВУ, возможно, оказал Одесский горсовет, который он возглавил в ноябре 2010 года.

В декларации о доходах мэра Одессы указаны, в частности, следующие полученные доходы: 1,733 млн грн, в т.ч. дивиденды, проценты - 451 тыс. грн; материальная помощь - 1,062 млн; заработная плата - 161,3 тыс. грн.

Напомним, в феврале 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопросы в рамках проекта «Разговор со страной», выразил крайнее удивление распоряжением Одесского городского председателя А.КОСТУСЕВА повысить себе зарплату в два раза.

«На КОСТУСЕВА это не похоже. Он зрелый политик и небедный человек. Я сейчас поинтересуюсь, как только закончится эта программа, если это правда, я его попрошу, чтобы он публично дал на этот вопрос ответ», – заявил во время беседы с одесситами В.ЯНУКОВИЧ.