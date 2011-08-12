Батькивщина - Кузьмину: Тимошенко не убивала Кирова и не травила Горького

Партия "Батьківщина" заявляет об абсурдности заявления первого заместителя Генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА о причастности экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО к убийству народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Батьківщини", комментируя соответствующее заявление Р.КУЗЬМИНА.

"Заявления Р.КУЗЬМИНА о якобы причастности Ю.ТИМОШЕНКО к убийству Е.Щербаня свидетельствуют, что в попытках выслужиться перед ЯНУКОВИЧЕМ работники ведомства его кума впали в шизофрению. Болезненная фантазия прокурорских лакеев ЯНУКОВИЧА не знает границ. Дела, сфальсифицированные ГПУ против Ю.ТИМОШЕНКО, разваливаются одно за другим, зато каждое новое обвинение еще дальше от реальности и абсурднее, и еще интереснее для отечественной психиатрии", - заявили в пресс-службе.

В партии также напомнили, что раньше предупреждали общественность о подготовке новых провокаций власти против лидера партии "Батьківщина". "Опережая последующие планы достойных украинских учеников Андрея Януарьевича Вишинского, заявляем, что Ю.ТИМОШЕНКО не убивала Сергея Кирова, не отравляла Максима Горького и не готовила покушение на Иосифа Сталина", - заявили в пресс-службе партии.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО к убийству народного депутата Евгения Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против экс-премьера Павла ЛАЗАРЕНКО.

"Это тоже давняя американская история. В материалах американских уголовных дел против ЛАЗАРЕНКО есть интересная информация. Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу ЛАЗАРЕНКО прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО. Свидетель ссылается на разговор с заказчиком, который сказал: "Юля заплатит", имея в виду, "заплатит за убийство", - сказал Р.КУЗЬМИН.