Тимошенко просит ОБСЕ сказать свое ”фе” закону о выборах

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к ОБСЕ с просьбой провести международную экспертизу закона Украины о выборах, в частности, последних изменений к нему. Об этом она сообщила на общей с Генеральным секретарем ОБСЕ Марком Перрином де БРИШАМБО пресс-конференции в субботу в Киеве.

“Я обратилась к руководству ОБСЕ с просьбой провести международную экспертизу украинского избирательного закона, особенно тех изменений, которые были внесены буквально в канун избирательной кампании», - цитирует своего лидера пресс-служба БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она “как руководитель БЮТ обратилась с просьбой дать свое заключение, отвечает ли этот закон и изменения к нему всем международным требованиям о проведении честных и прозрачных выборов”.

Во время встречи она выразила “обеспокоенность некоторыми положениями закона, в частности возможностью без каких-либо ограничений голосовать на дому”.

«Мы считаем, что это серьезная опасность для проведения честных выборов, что голосование на дому может проходить только в том случае, если справка от определенного врачебного учреждения будет свидетельствовать, что человек не может прийти на избирательный участок. Мы не хотели бы, чтобы из-за этого были фальсификации», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также акцентировала, что поводом для злоупотреблений на выборах может стать и положение закона о запрещении голосовать людям, которые, в соответствии со списками пограничных служб, оставили территорию Украины до проведения выборов и не вернулись к моменту голосования.

«Мы считаем, что там также могут быть злоупотребления, которые через ошибки, допущенные сознательно или несознательно пограничной службой, могут ограничить возможность голосования людей, проживающих особенно в западной части Украины», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что инициативы всех руководителей политических сил “должны быть направлены на устранение с избирательного закона тех положений, которые мешают проведению честных выборов”.