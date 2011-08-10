В Ривне - спор, кто освятит 450-летие Пересопницкого Евангелия

Руководители ряда общественных организаций Ривненской области обратились с просьбой к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ не допустить освящения мероприятий по случаю 450-летия Пересопницкого Евангелия священниками УПЦ Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение подписали руководители областной организации общества «Просвита», облорганизации Национального союза писателей Украины, областного Братства воинов УПА имени Клима Савура, Ривненской организации Конгресса украинской интеллигенции, облорганизаций «Союза украинок», Общества политзаключенных и репрессированных и др.

Авторы обращения отмечают, что «Пересопницкое Евангелие – вечный памятник украинской духовности, языка, книжно-рукописного искусства, который поставил украинский язык вровень с такими языками, как латынь, греческий та церковно-славянский (староболгарский)».

«Пересопницкое Евангелие - это вызов русским царям и Русской православной церкви, по приказам которых все книги «киевские новые», «не сходные с книгами московскими», такие как произведения Петра Могилы, архиепископа Лазаря Барановича, К.Ставровецкого, С.Полоцкого и др., подлежали изъятию и уничтожению. Жестокость наказаний «слагателей, также печатников или друкарей» книг на «малорусском наречии» не ограничивалась лишь штрафами и анафемами, отдельные нарушители приказов должны были быть «смертью казнены», отмечается в письме к Президенту.

«К сожалению, и доныне церковь Московского патриархата, вопреки Апостольским завещаниям, оценивает живой украинский язык как «неблагодатный», непригодный для богослужения и отдает преимущество мертвому языку – церковно-славянскому. Этим оскорбляются национальные и религиозные чувства братьев Христа, православных верующих», - говорится в письме.

В обращении также отмечается, что Пересопницкое Евангелие, «к счастью, обошла жестокая судьба, потому что оно скрывалось в надежных руках и сохранилось до своего 450-летию», поэтому «отмечание юбилея украинской Первокниги должно стать фактором консолидации украинского общества на духовной основе».

Руководители общественных организаций просят В.ЯНУКОВИЧА содействовать, чтобы нововыстроенные и отреставрированные к юбилею объекты (в частности, памятный крест, культурно-археологический центр, фрагмент Княжеского двора) были освящены «по православному обычаю при участии Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА, поскольку церковь, возглавляемая им, продолжает традиции утверждения богослужебного, а следовательно, и государственного украинского языка, традиции, которой положено начало Пересопницким Евангелием».

Как известно, 29 августа в селе Пересопница в Ривненской области, которое было столицей удельного княжества в средневековье, пройдут мероприятия по случаю 450-летия Пересопницкого Евангелия. Оно было написано в местном монастыре и считается первой религиозной книгой, написанной на живом украинском языке.