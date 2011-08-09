Банковая считает, что арест Тимошенко не повлияет на переговоры с ЕС

Арест экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не повлияет на динамику переговоров Украины и Европейского Союза о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявила сегодня на брифинге.

«Я думаю, что никакие политические факторы не смогут перебить важности такого длинного переговорного пути, который Украина с представителями Европейского Союза прошла», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, очередной, 18-й раунд, переговоров планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.

20 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Брюссель по приглашению президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ для достижения политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В декабре на саммите «Украина-ЕС» Киев надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает создание ЗСТ.

После ареста Ю.ТИМОШЕНКО 5 августа некоторые эксперты высказывали мнение, что подписание соглашения о ЗСТ будет отложено.