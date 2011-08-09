МИД не интересует двойное гражданство Черновецкого

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что вопрос о двойном гражданстве Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не входит в компетенцию министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Эти вопросы находятся в плоскости деятельности правоохранительных органов. Мы в этой ситуации можем оказывать только техническую помощь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным некоторых СМИ, мер Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет являются гражданами Израиля.

3 августа израильское интернет-издание Izrus опубликовало копию удостоверения личности мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, которое подтверждает его израильское гражданство.

В соответствии с информацией, которая содержится в базе данных МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.

По данным по состоянию на июль 2011 года, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прописан в доме на одной из улиц Северного Тель-Авива.

3 августа в программе ТСН на телеканале «1+1» показали видеосюжет, в котором корреспонденты зашли в дом мэра в Тель-Авиве и застали его дома.

На вопрос, есть ли у него гражданство Израиля, мэр ответил: "Нет у меня гражданства".

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотировался на должность Президента Украины в 2004 году, был избран мэром столицы в 2006 году, до этого избирался народным депутатом Украины.