Азаров обещает за 2 года полностью решить проблему с детсадами

В Украине в этом году будут введены в эксплуатацию 400 новых детских садов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время посещения детского сада № 550 в Киеве.

"Согласно договоренности с председателем КГГА, в этом году впервые за время независимости Киев сдаст 10 новых детских садов. В целом по стране в этом году введем в эксплуатацию 400 новых детсадов. Думаю, что за два года мы полностью закроем по стране проблемы с детскими садами", - заявил Н.АЗАРОВ.

По словам премьер-министра, новые детские сады должны строиться максимум за год, а реконструкция действующих детских дошкольных учреждений продлится максимум полгода.

"Я ставлю такую задачу: новый детский сад строить максимум за год от начала выделения площадки до введения в эксплуатацию. Реконструировать детский сад – максимум за 6 месяцев. Тогда за 2 года мы полностью решим вопрос обеспечения Киева необходимым количеством детских дошкольных учреждений", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.