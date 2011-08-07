ОУН(б) требует освободить Тимошенко и Луценко

Организация украинских националистов (б) требует освобождения из-под ареста украинских оппозиционеров бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, проведения судебных расследований на демократических принципах с привлечением международных экспертов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Провода ОУН(б) по поводу политических репрессий в Украине.

В документе подчеркивается, что «действия власти в отношении оппозиционных политиков в Украине следует расценивать как циничные попытки превратить судебное правосудие в инструмент устранения конкурентов». Также в ОУН(б) отмечают: «Судебные процессы на политической почве негативно влияют на восприятие Украины другими странами, ставят под сомнение законы и властные институты Украины, демонстрируют попрание прав и свобод граждан грубым способом. Использование органов суда с целью узурпации власти наносит непоправимый вред репутации властных институтов, позволяет ставить под сомнение соответствие их деятельности Закону и Праву».

По убеждению авторов заявления, «арест Юлии ТИМОШЕНКО стал точкой отсчета, после которой украинская власть показала: судят не бывших должностных лиц за совершенные преступления, а из оппозиционных политиков делают преступников, руководствуясь политическими мотивами». «Это событие знаменует вызов власти народу – или народ отстоит свои права на достойную жизнь, или власть в дальнейшем будет монополизировать политическое и экономическое пространства», - подчеркивается в заявлении.

«ОУН(б) требует освобождения из-под ареста Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, проведения судебных расследований на демократических принципах с привлечением международных экспертов. В противном случае содержание оппозиционных политиков под стражей и репрессии относительно общественных активистов будут расценены как антиконституционные действия и признание властью своей антигражданской и антинародной сущности, достойным ответом на что является бойкот ее представителей со стороны украинцев родины и диаспоры», - отмечается в заявлении Провода ОУН(б).