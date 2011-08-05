Тимошенко в СИЗО привезли черную дорожную сумку

Адвокат Юрий СУХОВ зашел в Лукьяновское СИЗО, чтобы передать экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО личные вещи.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим помощник Ю.ТИМОШЕНКО Михаил ЛИВИНСКИЙ привез плотно упакованную черную дорожную сумку, а в руках Ю.СУХОВА был белый бумажный пакет с надписью «Ив Сен Лоран».

Позже М.ЛИВИНСКИЙ передал сумку Ю.СУХОВУ и тот зашел в киевский следственный изолятор.