Тимошенко в СИЗО привезли черную дорожную сумку
19:14, 05 августа 2011Политика
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Адвокат зашел внутрь
Адвокат Юрий СУХОВ зашел в Лукьяновское СИЗО, чтобы передать экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО личные вещи.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим помощник Ю.ТИМОШЕНКО Михаил ЛИВИНСКИЙ привез плотно упакованную черную дорожную сумку, а в руках Ю.СУХОВА был белый бумажный пакет с надписью «Ив Сен Лоран».
Позже М.ЛИВИНСКИЙ передал сумку Ю.СУХОВУ и тот зашел в киевский следственный изолятор.
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