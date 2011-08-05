Лукьяновское СИЗО охраняется в усиленном режиме

Лукьяновский следственный изолятор, где находится арестованная сегодня бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, охраняется подразделениями милиции в усиленном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, возле следственного изолятора по обе стороны стоит по два автобуса с работниками правоохранительных органов.

Некоторые милиционеры держат в руках видеокамеры. К следственному изолятору также подходят люди, которые выражают возмущение действиями властей относительно ареста лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. "Из-за системных нарушений, препятствований в установлении истины, нарушения порядка по рассмотрению дела суд постановил изменить меру пресечения на взятие под стражу", - огласил Р.КИРЕЕВ решение суда.

Сразу после этого Ю.ТИМОШЕНКО отвезли в Лукьяновское СИЗО.