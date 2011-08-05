Митинг под Печерским судом: люди перекрыли движение на Крещатике

Участники стихийного митинга на Крещатике перекрыли автомобильное движение.

Как передает корреспондент УНИАН, люди, держа государственные флаги Украины, образовали цепь поперек улицы, заблокировав движение транспорта.

Депутаты призывают своих коллег на собственных автомобилях также заблокировать выезды из Печерского райсуда.

Между тем, из здания Печерского райсуда вышли бойцы подразделения «Беркут» и судебной милиции «Грифон», они окружили автомобиль, в котором планируют перевезти Юлию ТИМОШЕНКО в СИЗО.

Люди сняли металлическое ограждение, которое оцепляет Крещатик вокруг Печерского райсуда Киева, и перенесли его на проезжую часть Крещатика.

Машины, которые движутся в сторону Бессарабской площади, разворачиваются и едут в обратную сторону.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об изменении в отношении бывшего премьера Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

После объявления этого решения Ю.ТИМОШЕНКО вывели из зала Печерского районного суда Киева сотрудники судебной милиции «Грифон» и спецподразделения «Беркут».

Ю.ТИМОШЕНКО во время ареста попросила не надевать ей наручники до того момента, пока она не выйдет из зала.