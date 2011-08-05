Прокурор настаивает, что Бойко должен быть свидетелем в деле Тимошенко

Сторона государственного обвинения по газовому делу бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО вновь будет подавать ходатайство о допросе министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила прокурор Лилия ФРОЛОВА.

Она напомнила, что вчера подобное ходатайство уже было передано в суд, однако суд отказал только из-за того, что в ходатайстве не был указан адрес проживания Ю.БОЙКО.

«После уточнения, мы будем вновь заявлять это ходатайство о допросе свидетеля Ю.БОЙКО», - сказала Л.ФРОЛОВА.