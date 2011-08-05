Прокурор настаивает, что Бойко должен быть свидетелем в деле Тимошенко
15:20, 05 августа 2011Политика
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Фролова нашла адрес?
Сторона государственного обвинения по газовому делу бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО вновь будет подавать ходатайство о допросе министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила прокурор Лилия ФРОЛОВА.
Она напомнила, что вчера подобное ходатайство уже было передано в суд, однако суд отказал только из-за того, что в ходатайстве не был указан адрес проживания Ю.БОЙКО.
«После уточнения, мы будем вновь заявлять это ходатайство о допросе свидетеля Ю.БОЙКО», - сказала Л.ФРОЛОВА.
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