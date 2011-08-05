Герман: Не было более образованного министра образования, чем Табачник

В Украине никогда не было более образованного министра образования, чем Дмитрий Табачник.

Об этом заявила советник президента Украины по гуманитарным вопросам Анна Герман во время встречи с общественностью Ивано-Франковска по случаю презентации книги "Красная Атлантида".

"Я вам скажу абсолютно откровенно и совершенно искренне, что в Украине никогда не было более образованного министра образования, чем Дмитрий Табачник", - сказала она.

Герман подчеркнула, что уважает его эрудицию. "Он очень знающий человек, он человек, читающий", - отметила она.

Герман также сказала, что Табачник просил у нее "Красную Атлантиду", чтобы почитать, и надеется, что он ее прочитал.

"Я думаю, что если бы у него была жена из Ивано-Франковска, то она бы смягчила его сердце к тому, что любим и понимаем мы", - пошутила она.

Напомним, 1 августа сообщалось, что Табачник не смог точно вспомнить теорему Пифагора.

ТСН