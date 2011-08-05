Томенко: "двойное гражданство" создает опасную ситуацю

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО будет инициировать изменения в законы о запрещении регистрации кандидатами в депутаты всех уровней лиц с двойным гражданством и соответственно запрещение занимать должности в органах государственной власти лицам, имеющим двойное гражданство.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Он заметил, что в Украине уже не первый год продолжается дискуссия о так называемом двойном гражданстве, вместе с тем органы государственной власти не реагируют на эту проблему должным образом.

Н.ТОМЕНКО назвал опасной ситуацию, которая сложилась со стимулированием многими странами, особенно соседями Украины, предоставления паспортов и второго гражданства гражданам Украины. Вице-спикер напомнил, что несколько месяцев тому назад выступил с предложением провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны по данной проблеме.

«Однако ни Президент, ни СНБО должным образом на это не отреагировали», - заметил он.

В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что законодательство Украины запрещает двойное гражданство, а ссылка на то, что не существует четкой процедуры проверки двойного гражданства не снимает ответственности с органов власти, занимающихся проблемой двойного гражданства, и с самих фигурантов скандалов, занимающих те или иные государственные должности, имея статус двойного гражданства.

Вице-спикер проинформировал, что будет инициировать внесение изменений в закон о гражданстве и другие законодательные акты, которыми было бы императивно прописано запрещение регистрировать кандидатами в депутаты всех уровней лиц с двойным гражданством и соответственно запрещение занимать должности в органах государственной власти лицам, которые имеют двойное гражданство.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет являются гражданами Израиля.

3 августа израильское интернет-издание Izrus опубликовало копию удостоверения личности мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, которое подтверждает его израильское гражданство.

В соответствии с информацией, которая содержится в базе данного МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.

По данным по состоянию на июль 2011 года, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прописан в доме на одной из улиц Северного Тель-Авива.

3 августа в программе ТСН на телеканале «1+1» показали видеосюжет, в котором корреспонденты зашли в дом мэра в Тель-Авиве и застали его дома.

На вопрос, есть ли у него гражданство Израиля, мэр ответил: "Нет у меня гражданства".

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотировался на пост Президента Украины в 2004 году, был избран мэром столицы в 2006 году, до этого избирался народным депутатом Украины.